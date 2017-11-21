Депутати ЛМР зіграли у футбол з бійцями АТО

Сьогодні, 21 листопада, відбувся футбольний матч єдності до Дня Гідності та Свободи між депутатами Львівської міської ради та учасниками АТО. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.
«Сьогоднішній день ввійшов в історію незалежної України як День гідності та Свободи, коли згадуємо дві доленосні революції – Майдан 2004 року, який був святом Свободи, і Революція 2013 року – Революція Гідності. Ці події були надзвичайно важкими іспитами для України та продемонстрували патріотизм й мужність громадян, які восени постали на захист демократичних цінностей, прав і свобод людини»,- зазначають організатори.
У футбольному матчі брали участь:
Команда військових у складі:
- Кавф Андрій
- Рахвал Микола
- Заяць Богдан
- Гаврильчак Євгеній
- Терпеливий Олександр
- Дикий Олександр
- Руденко Юрій
Команда Львівської міської ради у складі:
- Веремчук Валерій – депутат ЛМР
- Дідух Михайло – депутат ЛМР
- Івах Сергій – депутат ЛМР
- Свінціцький Віталій – депутат ЛМР
- Свіщов Віталій – депутат ЛМР
- Шевців Андрій – депутат ЛМР
- Босаневич Любомир – депутат ЛМР
- Чунис Олег – помічник депутата ЛМР
- Нікулін Антон – начальник управління молоді та спорту ЛМР
Головним суддею матчу був Войтик Назар.
Переможцем стала команда військових АТО з рахунком 3:1.
Олександр Косик