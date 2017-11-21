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Депутати ЛМР зіграли у футбол з бійцями АТО

Олександр Косик

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Сьогодні, 21 листопада, відбувся футбольний матч єдності до Дня Гідності та Свободи між депутатами Львівської міської ради та учасниками АТО. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

«Сьогоднішній день ввійшов в історію незалежної України як День гідності та Свободи, коли згадуємо дві доленосні революції – Майдан 2004 року, який був святом Свободи, і Революція 2013 року – Революція Гідності. Ці події були надзвичайно важкими іспитами для України та продемонстрували патріотизм й мужність громадян, які восени постали на захист демократичних цінностей, прав і свобод людини»,- зазначають організатори.

У футбольному матчі брали участь:

Команда військових у складі:

  1. Кавф Андрій
  2. Рахвал Микола
  3. Заяць Богдан
  4. Гаврильчак Євгеній
  5. Терпеливий Олександр
  6. Дикий Олександр
  7. Руденко Юрій

Команда Львівської міської ради у складі:

  1. Веремчук Валерій – депутат ЛМР
  2. Дідух Михайло – депутат ЛМР
  3. Івах Сергій – депутат ЛМР
  4. Свінціцький Віталій – депутат ЛМР
  5. Свіщов Віталій – депутат ЛМР
  6. Шевців Андрій – депутат ЛМР
  7. Босаневич Любомир – депутат ЛМР
  8. Чунис Олег –  помічник депутата ЛМР
  9. Нікулін Антон – начальник управління молоді та спорту ЛМР

Головним суддею матчу був Войтик Назар.

Переможцем стала команда військових АТО з рахунком 3:1.

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