Депутати ЛМР зіграли у футбол з бійцями АТО

Сьогодні, 21 листопада, відбувся футбольний матч єдності до Дня Гідності та Свободи між депутатами Львівської міської ради та учасниками АТО. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

«Сьогоднішній день ввійшов в історію незалежної України як День гідності та Свободи, коли згадуємо дві доленосні революції – Майдан 2004 року, який був святом Свободи, і Революція 2013 року – Революція Гідності. Ці події були надзвичайно важкими іспитами для України та продемонстрували патріотизм й мужність громадян, які восени постали на захист демократичних цінностей, прав і свобод людини»,- зазначають організатори.

У футбольному матчі брали участь:

Команда військових у складі:

Кавф Андрій Рахвал Микола Заяць Богдан Гаврильчак Євгеній Терпеливий Олександр Дикий Олександр Руденко Юрій

Команда Львівської міської ради у складі:

Веремчук Валерій – депутат ЛМР Дідух Михайло – депутат ЛМР Івах Сергій – депутат ЛМР Свінціцький Віталій – депутат ЛМР Свіщов Віталій – депутат ЛМР Шевців Андрій – депутат ЛМР Босаневич Любомир – депутат ЛМР Чунис Олег – помічник депутата ЛМР Нікулін Антон – начальник управління молоді та спорту ЛМР

Головним суддею матчу був Войтик Назар.

Переможцем стала команда військових АТО з рахунком 3:1.