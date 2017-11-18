Жінка змушувала жебракувати львів’янина на вулицях Івано-Франківська

Правоохоронці визволили львів’янина, якого змушували жебракувати в Івано-Франківську. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі патрульної поліції Івано-Франківська.

Так, повідомлення про те, що людину змушують жебракувати, надійшло на лінію «102» 17 листопада.

Як встановили патрульні, допомоги потребував 35-річний мешканець Львова. Раніше за катування, розбої та грабежі чоловік відбув у тюрмі 12 років.

Тепер львів’янин звернувся до поліції.

«Розповів, що у Львові він втратив контроль над собою внаслідок розпивання алкоголю зі знайомими. До свідомості повернувся вже в Івано-Франківську – невідомі особи забрали паспорт, дали змінний одяг та змушували просити милостиню на вулицях міста. Про цей факт патрульні повідомили оперативних працівників Департаменту боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми. Правоохоронці припустили, що до втягненя у жебрацтво може бути причетна 44-річна жінка, яка часто просить гроші на вулиці Галицькій. Підозри підтвердилися – на вулиці Галицькій жінка знову жебракувала. Під час поверхневої перевірки у неї виявили викрадений паспорт мешканця Львова», – інформують у прес-службі патрульної поліції Івано-Франківська.

Патрульні повернули львів’янину його документи та посадили на автобус додому. Також у правоохоронці поінформували, що жінка, яка збирала гроші, всі кошти вирішила пожертвувати для благодійної організації «Дім Сірка».