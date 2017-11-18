Заборона Шереметі на в'їзд до Польщі. Керівництво Львівщини вимагає пояснень від польської сторони

Голова Львівської облдержадміністрації Олег Синютка запросив на зустріч Генерального консула Республіки Польща у Львові Рафала Вольскі, аби отримати пояснення щодо сьогоднішнього інциденту із Святославом Шереметою на українсько-польському кордоні. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Так, відповідальний секретар Державної міжвідомчої комісії у справах увічнення пам’яті учасників антитерористичної операції, жертв війни та політичних репресій, ГО « Українські меморіали», сьогодні, 18 листопада, не зміг перетнути українсько-польський кордон.

Святослав Шеремета їхав автобусом у складі української групи, зокрема з товариством «Надсяння» у Ланцут (Польща), що поблизу Жешува, на український військовий цвинтар, щоб вшанувати пам’ять близько 400 українських вояків Української Галицької Армії та Армії Української Народної Республіки.

За словами Шеремети, спершу його на польському кордоні у пункті перетину «Медика» польський прикордонник попросив відійти і почекати старшого зміни. Натомість автобус з групою, з якою він їхав, пропустили у Польщу. Його паспорт забрали і змусили очікувати в залі.