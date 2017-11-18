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Вулиця Карбишева носитиме ім’я відомого поляка Яцека Куроня

Дарина Смеречанська

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На офіційному порталі депутатів Львівської міської ради  з’явився проект ухвали щодо перейменування вулиці Д.Карбишева на вулицю Яцека Куроня. Про це передає Львівський портал.

Зокрема, документом передбачено Сихівській районній адміністрації в місячний термін виготовити та встановити відповідну таблицю «Вулиця Яцека Куроня».

Як зазначають у пояснювальній записці до ухвали, ім’я генерала Д. Карбишева не увійшло до переліку імен, які підпадають під закон про декомунізацію, однак мешканці часто зверталися з проханням перейменувати вулицю.

«Враховуючи численні звернення громадян, громадських організацій та активістів, комісія з перейменування вулиць вирішила рекомендувати Львівській міській раді перейменувати вулицю Д. Карбишева в рамках загальнодержавного процесу засудження радянської ідеології та пропаганди».

«Львів завжди був важливим чинником українсько-польських відносин, творцем символів. Одним з таких чергових символів є ініціатива з перейменування однієї з львівських вулиць на вулицю імені почесного громадянина Львова, великого приятеля України та послідовника ідей Ґедройця,  Яцека Куроня, який народився у Львові. Зовнішня політика, яку формувало середовище Куроня, дозволило Польщі в усіх соціологічних опитуваннях, які проводились згодом в Україні, стабільно посідати місце в чільній трійці симпатій. Мало в якій іншій країні Польща може похвалитись таким результатом. Для теперішнього керівництва Речі Посполитої варто цінувати такі досягнення», – мовиться у тексті документу.

Нагадаємо, деякі ЗМІ повідомили, що на честь Яцека Куроня у Львові можуть перейменувати саме вулицю Стрийську. Однак міський голова Львова Андрій Садовий згодом це заперечив.

Також додамо, що частина націоналістично налаштованої громадськості Львова взагалі засудила сам факт появи у Львові вулиці відомого поляка.

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