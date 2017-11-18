Вулиця Карбишева носитиме ім’я відомого поляка Яцека Куроня

На офіційному порталі депутатів Львівської міської ради з’явився проект ухвали щодо перейменування вулиці Д.Карбишева на вулицю Яцека Куроня. Про це передає Львівський портал.

Зокрема, документом передбачено Сихівській районній адміністрації в місячний термін виготовити та встановити відповідну таблицю «Вулиця Яцека Куроня».

Як зазначають у пояснювальній записці до ухвали, ім’я генерала Д. Карбишева не увійшло до переліку імен, які підпадають під закон про декомунізацію, однак мешканці часто зверталися з проханням перейменувати вулицю.

«Враховуючи численні звернення громадян, громадських організацій та активістів, комісія з перейменування вулиць вирішила рекомендувати Львівській міській раді перейменувати вулицю Д. Карбишева в рамках загальнодержавного процесу засудження радянської ідеології та пропаганди».

«Львів завжди був важливим чинником українсько-польських відносин, творцем символів. Одним з таких чергових символів є ініціатива з перейменування однієї з львівських вулиць на вулицю імені почесного громадянина Львова, великого приятеля України та послідовника ідей Ґедройця, Яцека Куроня, який народився у Львові. Зовнішня політика, яку формувало середовище Куроня, дозволило Польщі в усіх соціологічних опитуваннях, які проводились згодом в Україні, стабільно посідати місце в чільній трійці симпатій. Мало в якій іншій країні Польща може похвалитись таким результатом. Для теперішнього керівництва Речі Посполитої варто цінувати такі досягнення», – мовиться у тексті документу.

Нагадаємо, деякі ЗМІ повідомили, що на честь Яцека Куроня у Львові можуть перейменувати саме вулицю Стрийську. Однак міський голова Львова Андрій Садовий згодом це заперечив.

Також додамо, що частина націоналістично налаштованої громадськості Львова взагалі засудила сам факт появи у Львові вулиці відомого поляка.