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Відомого львівського фотохудожника Василя Пилип'юка у понеділок поховають на Личаківському кладовищі

Дарина Смеречанська

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Знаного фотографа Василя Пилип’юка поховають післязавтра, 20 листопада, на Личаківському кладовищі. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Завтра, 19 листопада, о 17.00 год відбудеться Парастас у Галереї ім. В. Пилип`юка, що на вул. Стецька, 3.

20 листопада, у понеділок, в Храмі Пресвятої Трійці  на вул. Тершаківців, 1а з 11.00 до 13.00 год буде прощання. Чин похорону – о 13.00 год. Поховають відомого фотохудожника на Личаківському цвинтарі.

 

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