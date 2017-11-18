У Польщі стіну «прикрасили» написом «Смерть Україні»: так Варшава «вітає» залізничних пасажирів із Сходу

У Польщі на стінах моста з’явився гігантський напис «Смерть Україні». Так «вітають» пасажирів поїздів, які в’їжджають до Варшави з Мінська-Мазовецького. Про це повідомляє Warszawa.Wyborcza.

«Висота півметра і майже десять довжиною: «Смерть Україні» – це напис вітає пасажирів поїздів, які в’їжджають до Варшави з Мінська-Мазовецького», – інформує видання.

Як повідомляв Львівський портал, відповідальному секретарю Державної міжвідомчої комісії у справах увічнення пам’яті учасників АТО, жертв війни та політичних репресій та директора комунального підприємства Львівської облради «Доля» Святославу Шереметі заборонили на рік в’їздити до Польщі.