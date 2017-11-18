У Львівській області на вірність українському народові присягнули понад шість сотень строковиків

Сьогодні, 18 листопада, у 184-ому Навчальному центрі Національної академії сухопутних військ 650 військовослужбовців строкової військової служби урочисто склали Військову присягу на вірність українському народові. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Національної академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного у Львові.

Привітати молодих воїнів до селища Старичі Яворівського району, де відбулись урочистості, цього дня прибули їхні рідні й близькі, представники місцевої влади й духовенства тощо.

Після винесення Державного прапору України до військовослужбовців звернулись начальник 184-го Навчального центру полковник Олександр Остапчук, голова Яворівської районної адміністрації Орест Хлян, один з молодих воїнів та батько строковика.

Зачитавши слова урочистої клятви на вірність своєму народові, воїни та їхні командири пройшли перед присутніми урочистим маршем.

Згодом гості урочистостей мали змогу ознайомитись зі зразками озброєння та військової техніки, якими оснащена Українська армія, а також зустрітись із командуванням Навчального центру. Після цього юнаки, котрі цього дня стали повноцінними військовослужбовцями ЗС України, вирушили у звільнення, щоб провести вільний час та поділитись зі своїми рідними та близькими враженнями від служби.

За словами заступника начальника 184-го Навчального центру з морально-психологічного забезпечення полковника Володимира Безбородова, ці воїни-строковики були призвані на військову службу фактично з усіх регіонів нашої країни. Так, до прикладу, кожен шостий військовослужбовець представляє східні області України.

«Перед складанням Військової присяги ці юнаки впродовж місяця проходили інтенсивний курс військово-професійної підготовки, в ході якої з ними проводились заняття з вогневої, тактичної, інженерної підготовок. Також вони опанували базові навички з тактичної медицини та інших військових дисциплін», – розповів офіцер.

Окрім того, він підкреслив, що всі воїни-строковики, котрі зараз проходять підготовку у 184-ому Навчальному центрі, а це понад тисяча військовослужбовців, впродовж наступних декількох місяців здобуватимуть знання та навички за майже 80 різними військово-обліковими спеціальностями. Найбільш поширені серед них – для подальшого проходження служби в артилерійських, механізованих й танкових підрозділах Сухопутних військ ЗС України. Після завершення підготовки всі ці військовослужбовці будуть скеровані до пунктів постійної дислокації бойових частин Вітчизняного війська. Втім, полковник Володимир Безбородов наголосив, що до виконання завдань в зоні бойових дій вони залучатись не будуть.

«В свою чергу, керівництво Навчального центру докладає максимум зусиль, щоб ці молоді воїни якнайшвидше адаптувались до незвичних для них умов військової служби. Солдати проживають у сучасних затишних казармах, харчуються за новою, суттєво поліпшеною системою харчування, а військовий фах здобувають на одній з найкращих в Україні навчально-матеріальній базі, – зазначив він. – Окрім того, ми постійно проводимо необхідні заходи щодо підтримання належного морально-психологічного стану воїнів, виховуємо їх у дусі патріотизму та любові до рідної землі. Водночас, хочу зазначити, що абсолютна більшість цих військовослужбовців розуміють свою роль як захисників України, наполегливо навчаються та готові віддано захищати нашу державу».