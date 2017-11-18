При пустих трибунах на львівському стадіоні «Карпати» мінімально програли «Маріуполю»

Сьогодні, 18 листопада, на стадіоні «Україна» у Львові «Маріуполь» мінімально переміг «Карпати». У 16 турі Прем’єр-ліги команда Олександра Бабича перемогла Карпати – 1:0. Про це повідомляє Футбол 24.

Розпочинаючи з хвилини 10 “леви” затиснули Маріуполь на його половині поля, проте справа небезпечними ударами по воротах Худжамова не закінчувалася. На 20 хвилині Сергій Болбат наважився на постріл з-за меж штрафного майданчика та відкрив рахунок! Наприкінці першої половини трапилося два епізоди, в яких головним героєм став Карраскаль. Спочатку колумбієць з одного-двох метрів не влучив у ворота, а згодом в боротьбі з Мішньовим упав. Арбітр Анатолій Абдула вирішив, що все було в межах правил та пенальті не призначив.

У другому таймі господарям ніяк не вдавалося зрівняти. Сергій Зайцев випустив на поле Худоб’яка та Акулініна, але все було марно. Маріуполь переміг і набирає 20 очок. Стільки само налічується в 6-ої Зорі. В Карпат залишається 14 пунктів. В 17 турі львів’яни зіграють проти Олександрії.