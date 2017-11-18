Пожежа у одеському таборі, де загинули діти, виникла через ... забутий увімкнений кип'ятильник

Страшна пожежа в дитячому одеському таборі «Вікторія», яка забрала кілька дитячих життів, сталася через забутий увімкнений кип’ятильник в одній із кімнат, де мешкав вихователь. Про це повідомив у Facebook радник голови ГУНП в Одеській області Руслан Форостяк.

За його словами, згідно із оприлюдненим учора актом експертизи пожежа сталася по причині забутого та увімкненого звичайного дешевого кип’ятильника в одній із кімнат, де мешкав вихователь.

«Страшна трагедія, яка поділила життя багатьох людей на “до” і “після”, я також усвідомлюю – багато людей з тієї страшної ночі будуть жити з муками совісті та з нестерпним болем втрати, який не вщухне ще досить довго…», – написав він.