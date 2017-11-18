На Львівщині урочисто відзначили 90-річчя з дня народження воїна УПА Василя Макуха

У суботу, 18 листопада, у приміщенні Палацу мистецтв відбулась урочиста академія з нагоди відзначення 90-річчя з дня народження Василя Макуха, воїна УПА, українця, який, протестуючи проти русифікаторської політики радянської влади, у 1968 році вчинив акт самоспалення. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Участь у заході взяли племінниця Василя Макуха Ярослава Осміловська, представники влади, духовенство, науковці, громадcькі діячі.

Урочисту академію розпочали із виконання Державного Гімну України та спільної молитви, яку провів Синкел у справах монашества Львівської Архієпархії УГКЦ, отець Віталій Дудкевич, опісля присутні переглянули фільм “Цвіт покоління”(режисер Євген Козак).

Заступник голови Львівської облдержадміністрації Оксана Стоколос-Ворончук зазначила, що Василь Макух своїм вчинком показав безмежну любов до батьківщини.

“Ми згадуємо людину, яка зробила великий подвиг, Василь Макух прагнув боротьби за незалежність країни, тому ми сьогодні повинні досліджувати його діяльність, вивчати історичні сторінки творення держави, щоб здобути перемогу у боротьбі з ворогом”,– наголосила Оксана Стоколос-Ворончук.

Голова Львівського обласного товариства політичних в’язнів і репресованих Петро Франко розповів про життєвий шлях та героїчний подвиг воїна УПА Василя Макуха.

Під час заходу почесними ювілейними відзнаками за вагомі особисті заслуги у національно-визвольній боротьбі і з нагоди 75-річчя створення УПА нагородили 95 членів Львівського обласного товариства політичних в’язнів і репресованих, зокрема відзнаку посмертно Василя Макуха отримала племінниця воїна УПА Ярослава Осміловська.

“Вчинок Василя Макуха – це майдан однієї людини, програма усього його життя, він знав, що людству потрібна свобода і незалежність і жив з ідеєю в серці”,– розповіла племінниця Василя Макуха Ярослава Осміловська.

Довідково:

Народився Василь Омелянович Макух 14 листопада 1927 р. в с. Карів Сокальського району Львівської області в селянській родині. У 1944 році вступив до лав УПА, служив у військовій розвідці. 15 лютого 1946 р. в бою поранений у ногу і схоплений НКВД. Засуджений на 10 років ув’язнення і 5 років обмеження в правах.

5 листопада 1968 року, протестуючи проти колонізації та русифікації України та проти радянського вторгнення в Чехословаччину, Василь Макух спалив себе на київському Хрещатику. Похований на кладовищі у м. Дніпропетровську.