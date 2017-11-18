МЗС викликало польського посла через недопуск Шеремети

Через заборону на в’їзд до Польщі секретарю Державної міжвідомчої комісії у справах увічнення пам’яті учасників антитерористичної операції, пам’яті учасників жертв війни та політичних репресій Святославу Шереметі МЗС України викликає польського посла. Про це на своїй Twitter-сторінці написала речниця українського зовнішньополітичного відомства Маріанна Беца.

«Терміново викликаємо Посла Польщі в Україні у зв’язку з недопуском секретаря Державної міжвідомчої комісії Святослава Шеремету до Польщі», – повідомила вона.

Як повідомляв Львівський портал, відповідальному секретарю Державної міжвідомчої комісії у справах увічнення пам’яті учасників АТО, жертв війни та політичних репресій та директора комунального підприємства Львівської облради «Доля» Святославу Шереметі заборонили на рік в’їздити до Польщі.