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МЗС викликало польського посла через недопуск Шеремети

Дарина Смеречанська

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Через заборону на в’їзд до Польщі секретарю Державної міжвідомчої комісії у справах увічнення пам’яті учасників антитерористичної операції, пам’яті учасників жертв війни та політичних репресій Святославу Шереметі МЗС України викликає польського посла. Про це на своїй Twitter-сторінці написала речниця українського зовнішньополітичного відомства Маріанна Беца.

«Терміново викликаємо Посла Польщі в Україні у зв’язку з недопуском секретаря Державної міжвідомчої комісії Святослава Шеремету до Польщі», – повідомила вона.
Як повідомляв Львівський портал, відповідальному секретарю Державної міжвідомчої комісії у справах увічнення пам’яті учасників АТО, жертв війни та політичних репресій та директора комунального підприємства Львівської облради «Доля» Святославу Шереметі заборонили на рік в’їздити до Польщі.

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