ОСТАННІ НОВИНИ

На вихідних львівські трамваї курсуватимуть за зміненими маршрутами

Вероніка Рой

|

На вихідних ремонтні бригади підприємства проводитимуть ремонт трамвайної колії на вул. І. Франка. У зв’язку із проведенням ремонтних робіт на вулиці І. Франка, 53 – 55, з 22.00 год. 17 листопада і до ранку 20 листопада, буде частково змінено рух трамвайних маршрутів № 8 та № 9, а маршрути № 3, 4, 5, на час проведення робіт не курсуватимуть. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Реклама

«Маршрут № 8 курсуватиме від Академії Мистецтв до вул. Вернадського і в зворотному напрямку. Маршрут № 9 курсуватиме від зупинки «Залізничний вокзал» через вул. Руську, вул. Личаківську на Погулянку, а в зворотному напрямку через вулицю вул. Дорошенка до кінцевої на «Залізничний вокзал», – повідомили у ЛКП «Львівелетротранс».

Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Чому я не подався на керівника управління транспорту, а так хотілось
Антон Шишкін
Чому я не подався на керівника управління транспорту, а так хотілось

Цензурна та уточнена версія про те «чому не подався на керівника управління транспорту, а так хотілось» від колишнього і...

(Не)легальний ринок праці на Львівщині. Чи реально витягнути тіньові зарплати на світло?
Соломія ГОЛОВІНА
(Не)легальний ринок праці на Львівщині. Чи реально витягнути тіньові зарплати на світло?

В Україні 10 мільйонів людей працюють нелегально. Проблема легалізації праці десятиліттями «мусолиться», але ніяк не вир...

Відвідати 13 країн майже без грошей – міф чи реальність?
Анастасія МОЗГОВА
Відвідати 13 країн майже без грошей – міф чи реальність?

Відвідати 13 країн майже без грошей – не міф. Студенти Політехніки Вадим Найко та Андрій Гурський – досвідчені автостопе...

Замасковані самовисуванці, адмінресурс та агітаційні вояжі чиновників: чим «прославилися» останні вибори в ОТГ на Львівщині?
Соломія ГОЛОВІНА
Замасковані самовисуванці, адмінресурс та агітаційні вояжі чиновників: чим «прославилися» останні вибори в ОТГ на Львівщині?

Днями на Львівщині завершилася четверта хвиля виборів депутатів та голів до восьми територіальних об’єднань області. Зві...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...