На вихідних львівські трамваї курсуватимуть за зміненими маршрутами

На вихідних ремонтні бригади підприємства проводитимуть ремонт трамвайної колії на вул. І. Франка. У зв’язку із проведенням ремонтних робіт на вулиці І. Франка, 53 – 55, з 22.00 год. 17 листопада і до ранку 20 листопада, буде частково змінено рух трамвайних маршрутів № 8 та № 9, а маршрути № 3, 4, 5, на час проведення робіт не курсуватимуть. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

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«Маршрут № 8 курсуватиме від Академії Мистецтв до вул. Вернадського і в зворотному напрямку. Маршрут № 9 курсуватиме від зупинки «Залізничний вокзал» через вул. Руську, вул. Личаківську на Погулянку, а в зворотному напрямку через вулицю вул. Дорошенка до кінцевої на «Залізничний вокзал», – повідомили у ЛКП «Львівелетротранс».