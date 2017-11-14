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На Львівщині шукають водіїв для «швидких»

Вероніка Рой

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Водіїв Львівщини запрошують на роботу у швидку допомогу. Про це сьогодні, 14 листопада, під час брифінгу розповіла директор департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Ірина Микичак, передає кореспондент Львівського порталу.

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«Наразі у нас є проблема з кадровим забезпеченням, насамперед з водіями. Ми маємо приблизно 60 вакансій водіїв карет швидкої допомоги. Хто має можливість і бажання працювати та рятувати життя мешканців міста та області запрошуємо на роботу», – зазначила вона.

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