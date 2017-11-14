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Мешканці Львова скаржаться на проблеми з опаленням

Єва Корнійчук

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За жовтень цього року на «Гарячу лінію міста» надійшло 30015 дзвінків, що на 9017 дзвінків менше, ніж у 2016 році. Про це повідомила начальник відділу «Гаряча лінія міста» управління інформаційних послуг ЛМР Віра Фрис.

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«Відповідно до статистики прийнятих дзвінків за 10 місяців, можна відмітити місяць жовтень щодо запуску опалювального сезону. У 2016 році за цей місяць у відділ «Гаряча лінія міста» надійшло 39032 дзвінків мешканців, а у 2017 році у жовтні місяці надійшло 30015 дзвінків, що на 9017 дзвінків менше ніж торік. Оскільки, зазвичай саме у жовтні починається опалювальний сезон, то не дивно, що левова частка звернень за цей місяць завжди стосується опалення. У зв’язку з цим, можна відмітити, що теплопостачальні підприємства та ЛКП міста цього року добре підготувались до опалювального сезону, і мешканці мали менше приводів звертатись на короткий номер 1580», – зауважила начальник відділу «Гаряча лінія міста» управління інформаційних послуг ЛМР Віра Фрис.

 

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