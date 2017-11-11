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У Сокальському районі прикордонники облаштують вертолітний майданчик

Катерина Родак

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У Сокальському район Львівщини прикордонники збудують вертолітний майданчик. Розпорядження на проект документації щодо відведення землі під майданчик підписав 7 листопада голова Львівської ОДА Олег Синютка.

Документом надається дозвіл Львівському прикордонному загону (військова частина 2144) на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,25 га, розташованої за межами населеного пункту на території  Жужелянської сільської ради Сокальського району Львівської області для обслуговування вертолітного майданчика.

Львівському прикордонному загону розроблений та погоджений в установленому порядку проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки необхідно буде подати на затвердження обласній державній адміністрації.

 

 

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