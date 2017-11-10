Машину Садового запаркували на місці для інвалідів

Службовий автомобіль міського голови Львова Андрія Садового помітили припаркованим на місці для людей з інвалідністю. Про це повідомили ZAXID.NET очевидці.

Службову Toyota Avensis (ВС4464ВН) помітили перехожі близько 13:00, у п’ятницю, 10 листопада на паркінгу, що на площі Катедральній у центрі міста.

Те, що автомобіль припаркований на місці для людей з інвалідністю свідчить відповідна розмітка, яку видно з-під авто. Таке паркування є порушенням правил дорожнього руху.

У прес-службі Львівської міськради повідомили, що автомобіль на місці для людей з інвалідністю залишив той самий водій, який 3 листопада грубо порушив ПДР, проїхавши вулицею Дорошенка у напрямку центру, хоча це дозволено лише громадському транспорту.

Як відомо, в Україні зросли штрафи за паркування на місцях для інвалідів.

Фото: ZAXID.NET