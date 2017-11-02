ОСТАННІ НОВИНИ

Львівські винахідники покажуть свої творіння на виставці-ярмарку

Єва Корнійчук

|

У Львові 25 листопада пройде другий фестиваль-ярмарок мейкеркультури — Lviv Mini Maker Faire. Подія об’єднає понад 100 локальних мейкерів, винахідників, інженерів, ІТ розробників, дизайнерів, митців та виробників креативного продукту, які зацікавлені в сталому розвитку стартапів й ініціативних платформ в бізнесі, STEAM освіті та соціально-культурних інноваціях, інформує прес-служба міськради Львова.

Lviv Mini Maker Faire — це виставка-ярмарок львівських винахідників і мейкерів, що працюють в сфері технологічних та візуальних інновацій задля створення якісно нового локального продукту. Другий львівський фестиваль стартапів та мейкерів є продовженням глобальної течії мейкер культури в Україні. Задум проекту полягає в презентації сучасного рівня креативного розвитку міста, а також популяризації свіжих ініціатив регіональних виробників.

Ще однією важливою метою виставок-ярмарок Maker Faire є піднесення загального рівня освідченості в тенденціях створення новітніх розробок і пропозицій. Це стимулює відвідувачів до кращого порозуміння між поколіннями та допомогає подолати стереотипи про винахідництво, науку і дизайн.

У першому Lviv Mini Maker Faire прийняло участь понад 50 проектів, які презентували свої доробки — від традиційного глинянного глечика до інноваційних моделей робототехніки у форматі Show&Tell. Цьогоріч організатори очікують понад 100 учасників.

У програмі заходу:

виставка-ярмарок креативних виробів;

творчі, технічні та освітні майстер-класи;

арт-презентації, інтерактивні шоу та тематичні дискусії;

пізнавальні лекіції, бізнес-тренінги та зустрічі з успішними людьми.

Тематика другого фестивалю мейкерства у Львові – “STEAM освіта: космічні та екологічні перспективи міста”.

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Відвідати 13 країн майже без грошей – міф чи реальність?
Анастасія МОЗГОВА
Відвідати 13 країн майже без грошей – міф чи реальність?

Відвідати 13 країн майже без грошей – не міф. Студенти Політехніки Вадим Найко та Андрій Гурський – досвідчені автостопе...

Замасковані самовисуванці, адмінресурс та агітаційні вояжі чиновників: чим «прославилися» останні вибори в ОТГ на Львівщині?
Соломія ГОЛОВІНА
Замасковані самовисуванці, адмінресурс та агітаційні вояжі чиновників: чим «прославилися» останні вибори в ОТГ на Львівщині?

Днями на Львівщині завершилася четверта хвиля виборів депутатів та голів до восьми територіальних об’єднань області. Зві...

Добротвірська електростанція готується до надійної роботи взимку
Олесь ТЯГАЙ
Добротвірська електростанція готується до надійної роботи взимку

ДТЕК Добротвірська ТЕС активно готується до проходження осінньо-зимового періоду. Впродовж року на станції провели плано...

Нашумілий законопроект про тварин: боротьба з безвідповідальністю чи знущання над звірами і людьми
Катерина РОДАК
Нашумілий законопроект про тварин: боротьба з безвідповідальністю чи знущання над звірами і людьми

Зареєстрований 20 жовтня на сайті Верховної Ради законопроект №7220 щодо запровадження обліку домашніх та безпритульних ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів