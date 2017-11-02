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«Легенда УПА». Для школярів у Львові влаштують патріотичні змагання

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На територія парку «Горіховий гай» (м. Львів, вул. В. Великого, 14-А) 4-5 листопада стане епіцентром змагань між учнями з усієї Львівщини, які зійдуться в щорічній обласній тереновій грі «Легенда УПА». Про це повідомляє Освітній портал Львівщини.

Цього року програма «Легенди УПА» передбачає багато новинок. Навіть вже традиційні етапи гри, такі як: смуга перешкод, велоетап, лазертаг будуть оновлені. Окрім цього, на учасників чекають зовсім нові та неочікувані випробування.

«Патріотична теренова гра «Легенда УПА» має виховний характер. Адже молодь має можливість бачити альтернативу масовій культурі. Цього року заплановані нові етапи змагань та й оновлена програма загалом. Тому учасникам заходу доведеться показати не лише свої спортивні, інтелектуальні та творчі здібності, а й проявити неабияку витримку, кмітливість та винахідливість», – зазначив координатор Микола Тинський.

Цьогорічна «Легенда УПА» відбуватиметься вже вп’ятнанадцяте. Організаторами є ГО «Молодіжний націоналістичний конгрес-Львів» та департамент внутрішньої та інформаційної політики Львівської ОДА.

Контактна особа – Микола Тинський, тел.: 098-12-82-441.

Фото: Освітній портал

 

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