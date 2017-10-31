У Червонограді прикрили гральний бізнес

Правоохоронці на Львівщині припинили діяльність чергового грального закладу. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури Львівської області.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 203-2 КК України (зайняття гральним бізнесом), прокурорами Червоноградської місцевої прокуратури, спільно з місцевими поліцейськими та працівниками Служби Безпеки України у Львівській області, викрито та припинено діяльність незаконного грального закладу у м. Червоноград.

За результатами санкціонованих обшуків, виявлено близько 20 комп’ютерів, чорнові записи і готівкові кошти.

Для використання у протиправній діяльності у окремих комп‘ютерах спеціально пристосовані та видозмінені клавіатури.

Зазначимо, що зловмисники діяли всупереч вимог Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні».

Крім цього, правоохоронцями здійснено обшуки за адресами проживання та у транспортних засобах осіб ймовірно причетних до злочинної діяльності.

Так, вилучено чорнову документацію, грошові кошти, флеш-накопичувачі інформації, нетбук, а також легковий автомобіль, який поміщено на спецмайданчик Червоноградського відділення поліції.

Вирішується питання щодо накладення арешту на вилучені речі.

Досудове розслідування триває та перебуває на контролі Червоноградської місцевої прокуратури.

Довідково: організаторам загрожує 680 тисяч гривень штрафу.