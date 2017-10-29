Львівщина зустріла педагогів, які навчали школярів на Луганщині

У суботу, 28 жовтня, у департаменті освіти і науки Львівської ОДА зустріли освітян Львівщини, які навчали школярів Луганської області у межах освітнього проекту «Схід і Захід разом». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

50 педагогів упродовж двох тижнів викладали у загальноосвітніх навчальних закладах Сєвередонецька, Лисичанська, Попасного та інших міст Луганської області.

Зазначимо, що обмін педагогами Львівщини та Луганщини відбувається вже третій рік поспіль.

Фото: ЛОДА