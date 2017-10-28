На Сихові у церкві знайшли підозрілу сумку. На місці події працювали вибухотехніки та правоохоронці. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

У Сихівський відділ поліції сьогодні, 28 жовтня, близько 17.00 надійшло повідомлення від священика про те, що в церкві на проспекті Червоної Калини він виявив підозрілу жіночу сумку, з якої долинав звук годинника. Отець виніс її на вулицю і поклав під бетонну плиту поблизу церкви.

На місці події працювали експерти-вибухотехніки, кінолог, слідчо-оперативна група та інші служби. Правоохоронці обстежили сумку – вибухонебезпечних предметів не виявлено.

Наразі поліцейські встановлюють особу, яка залишила сумку в храмі.