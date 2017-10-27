Як Львів відзначатиме 99-ту річницю проголошення ЗУНР

1 листопада у Львові традиційно відбудуться урочистості до 99-ї річниці Листопадового чину і проголошення Західноукраїнської Народної Республіки. Учнівська та студентська молодь спільно з освітянами і владою міста, громадськими організаціями і активними львів’янами пройдуть пішою ходою від Франкового вишу до Меморіалу Українським Січовим Стрільцям. Там учасники ходи вшанують пам’ять борців за волю України – покладуть квіти, відбудеться панахида за участю отців, а також громадське віче. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

«Львів і вся Україна відзначають річницю Листопадового чину і створення Західноукраїнської Народної Республіки 1 листопада. Дуже важливо, щоб ми, львів’яни, і всі українці знали і пам’ятали нашу героїчну історію. Пам’ять при минуле є запорукою доброго майбутнього. Запрошуємо студентську молодь і представників львівських вишів та усіх мешканців міста взяти участь в урочистих заходах», – зазначив Євген Бойко, в.о. директора департаменту «Адміністрація міського голови» ЛМР.

Початок формування колони – о 13.00 год. перед пам’ятником Іванові Франку (площа перед Львівським національним університетом імені Івана Франка). Сформована колона вирушить о 13.30 год. за маршрутом: вул. Університетська, 1 – вул. Листопадового Чину – вул. М. Гоголя – вул. Т. Шевченка – Янівський цвинтар (Меморіал Українських Січових Стрільців). Орієнтовно захід закінчиться о 16.00 год. За маршрутом ходи передбачене ситуативне перекриття руху транспорту.

Як зазначають в управлінні внутрішньої політики ЛМР, участь у ході візьме понад 4 тис. студентів Франкового вишу, а також – університету фізичної культури. Організатор заходу – Львівський національний університет імені Івана Франка спільно з управлінням внутрішньої політики ЛМР.

Також 1 листопада 2017 року о 17.00. на цвинтарі Старого Знесіння відбудеться урочиста панахида на могилі УСС/ УГА, з нагоди 99-ї річниці створення ЗУНР.

Регіональний ландшафтний парк «Знесіння» та регіональний фонд «Знесіння» висловлюють свою повагу мешканцям і гостям Львова і з нагоди 99-ї річниці утворення Західно-Української Народної Республіки запрошують біля єдиної у Львові не знищеної братської могили на цвинтарі Старого Знесіння вшанувати пам’ять стрільців Української Галицької Армії, що полягли в боях за Львів і молоду Українську Республіку у грудні 1918р.