Голова Нацполіції про допит Димінського: «Поки що нема механізму прямої доставки громадянина з-за кордону»

Голова Національної поліції України Сергій Князєв прокоментував під час брифінгу у Львові перебіг розслідування резонансної ДТП за участі львівського бізнесмена, власника ФК «Карпати» та медіа-холдингу Zik Петра Димінського. Про це передає кореспондент Львівського порталу.

Князєв зазначив, що вже завершено дослідження із виведення формули ДНК усіх учасників аварії.

«Ми провели низку слідчих дій, обшукових заходів, вилучили низку предметів. Маємо чітку слідову базу формули ДНК всіх учасників події. Ці дослідження закінчені, вони свідчать про серйозні зрушення в ході розслідування кримінального провадження», – розповів він.

Водночас він відмовився конкретизувати про які серйозні зрушення йде мова.

На питання журналістів про те, чи, бува, допит Петра Димінського не затягується через відсутність політичної волі, голова Національної поліції України відповів:

«Це кримінальне провадження, на мою думку, не має ніякої політичної фарби. Всі необхідні процесуальні рішення, які приймає слідчий, контролюються процесуальним керуючим прокуратури і заслуховуються керівництвом Нацполіції. Я не маю бажання обговорювати якісь політичні контексти, які до цього нічого не мають».

Також Сергій Князєв пояснив, що допит Петра Димінського «гальмує» те, що нема механізму прямої доставки громадянина з-за кордону. А, як відомо, бізнесмен зараз перебуває у Швейцарії.

«Він тричі не з’явився на допит слідчих. Документи на примусову доставку формально були надані слідчим органам поліції, які цим займаються. Але в нас поки що нема механізму прямої доставки громадянина з-за кордону», – наголосив керівник Національної поліції України.

Як відомо, автомобіль Димінського потрапив у смертельну ДТП біля Львова. Згодом з’явилися деталі аварії. Також у Львові проходили обшуки у місцях, що пов’язані із Димінським.