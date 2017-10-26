У СІЗО росіяни робили мені мерзенні пропозиції, – Ахтем Чийгоз

Заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз заявив, що в СІЗО йому надходили ” мерзенні” пропозиції в обмін на його свободу. Про це він повідомив на брифінгу в Анкарі, який транслював телеканал “112”, відповідаючи на питання журналістів, чи пропонували йому співробітники ФСБ написати прохання про помилування президенту РФ Володимиру Путіну.

За словами Чийгоза, подібна пропозиція була, але він відмовився. Більш того, протягом трьох років, поки окупанти утримували його в СІЗО, до нього приходили з “різними пропозиціями”.

“Ці пропозиції були настільки жахливими, мерзенними … Загалом, я не схильний був вести взагалі будь-які такого роду переговори, ставлячи пріоритетом своє звільнення”, – сказав він.

Чийгоз додав, що якби він взагалі був схильний до подібних пропозицій, то не сидів би зовсім.

“Свобода в’язницею не визначається”, – сказав заступник голови Меджлісу.

Як відомо, 11 вересня російський суд в анексованому Криму засудив Ахтема Чийгоза до 8 років колонії суворого режиму. Його захист подав дві апеляції на це рішення суду.

Російська влада окупованого Криму звинувачує його в організації масових заворушень.

27 вересня підконтрольний Кремлю Сімферопольський районний суд виніс вирок у справі Ільмі Умерова і призначив йому покарання у вигляді двох років колонії-поселення.

Пізніше уповноважений президента України у справах кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв повідомив, що російська сторона ставила умовою звільнення членів Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза та Ільмі Умерова подачу ними прохання про помилування президенту РФ Володимиру Путіну і відгук апеляційної скарги.

У свою чергу, Чийгоз сказав, що ніяких заяв про помилування він писати не буде, але може відкликати апеляційну скаргу з трактуванням, що в Росії взагалі немає ніякого правосуддя.

25 жовтня, засуджених окупантами Криму заступників голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерова та Ахтема Чийгоза видали Туреччині. Звідти вони вирушили в Україну.

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомив, що Умеров і Чийгоз будуть жити і працювати в Києві.

УП