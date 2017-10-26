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Із понеділка трамвай №2 змінює маршрут

Соломія Головіна

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Трамвай №2 від понеділка, 30 жовтня, курсуватиме на Погулянку. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

«Трамвайний маршрут № 2, що на час реконструкції перехрестя вул. Личаківська – вул. Мечникова, змінив свій маршрут і курсував на сихівській трамвайній лінії, від понеділка 30 жовтня відновить курсування у напрямку свого звичного маршруту: вул. Коновальця – вул. Вахнянина.

Планується, що інтервал руху на ділянці вул. Руська – вул. Вахнянина, де двійка дублюватиметься із трамваєм № 7, становитиме орієнтовно 3-4 хв. Разом з тим вдвічі збільшиться випуск трамваїв на 8-му маршруті. Після остаточного завершення робіт з ремонту та реконструкції вул. Пасічної, трамвай №2 курсуватиме за маршрутом: вул. Коновальця – вул. Пасічна», – повідомив Іван Бондар, начальник відділу інформації та зв’язків з громадськістю ЛКП «Львівелектротранс».

Фото: Твоє місто

 

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