Завтра у Львові музиканти збиратимуть кошти для хворої на рак дівчини

Завтра, 26 жовтня, у Львові відбудеться акустичний вечір за участі відомих музикантів, де збиратимуть кошти для онкохворої дівчини. Про це Львівському порталу повідомили організатори.

Благодійна організація “БФ Konyk Help ” організовує проект благодійного туру по Україні «ЛітераТур», який завітає до Львова 26 жовтня.

Концепція заходу передбачає поетично-акустичний вечір з виступами як молодих, так і відомих літераторів та музикантів. Це об’єднання творчих людей заради однієї великої мети – допомоги онкохворій франківчанці Юлії Дмитренок. Родзинкою є те, що хедлайнерами кожного заходу виступатимуть відомі поети та музиканти.

Більше деталей на офіційній сторінці у Facebook: @Konyk Help

Долучитись до збору коштів та допомогти Юлії також можна через системи ПриватБанку. Рахунок нижче. 5169 3305 1085 1261 – отримувач Тодорів Назарій (директор БО “БФ “Коник Хелп”) #літератур #Konyk_Help