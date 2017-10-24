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Апеляційний суд дозволив демонтаж вивісок із словом «алкоголь» у Львові

Єва Корнійчук

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Львівський апеляційний адміністративний суд задовольнив апеляційні скарги виконавчого комітету Львівської міської ради та КП «Адміністративно-технічне управління» на постанову Львівського окружного суду про скасування рішення виконавчого комітету ЛМР «Про затвердження Порядку розміщення малих архітектурних форм (вивісок) у м. Львові». Про це інформують у прес-службі міськради Львова.

Цей порядок передбачає обов’язкову процедуру виготовлення та погодження з мерією паспортів розміщення вивісок, а також процедуру їх демонтажу.

Як розповіли в КП «Адміністративно-технічне управління», раніше перший заступник керівника Львівської місцевої прокуратури № 1 подав позов до Львівського окружного адміністративного суду про визнання протиправним і скасування рішення виконавчого комітету ЛМР № 1025 від 11.11.2016 «Про затвердження Порядку розміщення малих архітектурних форм (вивісок) у м. Львові». І 19 травня 2017 року  постановою окружного суду задоволено позовні вимоги першого заступника керівника Львівської місцевої прокуратури №1 та скасовано вищевказане рішення.

Не погодившись із постановою суду, виконавчий комітет ЛМР та КП «Адміністративно-технічне управління» подали апеляційну скаргу на постанову Львівського окружного адміністративного суду. 11 жовтня 2017 року, розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційні скарги виконавчого комітету та КП «Адміністративно-технічне управління» на постанову суду, Львівський апеляційний адміністративний суд постановив задовольнити апеляційні скарги виконавчого комітету та КП «Адміністративно-технічне управління» ЛМР.

«Порядок розміщення малих архітектурних форм визначає загальні вимоги до вивісок: їх розміри, матеріали, колір, стилістику, техніку безпеки, освітлення тощо, встановлював чіткий і прозорий механізм їх розміщення на фасадах будівель і процедуру їх демонтування. Це дає можливість впорядкувати розміщення вивісок, не допускає перенасичення фасадів будівель міста конструкціями, сприяло збереженню автентичності пам’яток архітектури та історичного середовища загалом», – кажуть в КП «Адміністративно-технічне управління».

Зазначимо, що з кінця березня працівники відділу оперативного реагування КП «Адміністративно-технічне управління», з понад 100 вивісок зі словом «алкоголь»,  демонтували 71 вивіску, та 6 рекламних конструкцій алкоголю за 38 адресами у Львові.

Фото: Zaxid.net

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