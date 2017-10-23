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На Львівщині двоє пішоходів потрапили під колеса автомобілів

Юлія Шпак

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Вчора а Львівщині під колеса автомобілів потрапили два пішохода. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Так, дорожньо-транспортна пригода трапилася 22 жовтня о 20.30 на вулиці Шевченка у місті Новояворівськ.

Як встановили поліцейські, водій автомобіля «Рено», 26-річний мешканець Яворівського району, скоїв наїзд на пішохода, 35-річного жителя Турківського району.

Внаслідок автопригоди пішохід отримав тілесні ушкодження: «закритий перелом лівої гомілки» і був госпіталізований в реанімаційне відділення.

Поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Ще одна дорожньо-транспортна пригода трапилася 22 жовтня об 11.45 на автодорозі Львів – Рава-Руська в селі Воля Висоцька, Жовківського району.

Як встановили поліцейські, водій автомобіля «АЗЛК», 31-річний мешканець Жовківського району, скоїв наїзд на пішохода, 62-річну жительку цього ж району.

Внаслідок автопригоди жінка отримала тілесні ушкодження і з діагнозом «відкрита  черепно-мозкова травма,  забій головного мозку» була госпіталізована в реанімаційне відділення.

Поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

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