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Вчора копи затримали чотирьох продуктових злодіїв

Олександр Косик

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Вчора патрульні зупинили три спроби крадіжок з магазинів. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі патрульної поліції Львова.

На вулиці Мазепи, патрульні затримали чоловіка, який намагався винести з магазину алкоголь вартістю 1630 гривень. 30-річний мешканець Львова чинив супротив, тому патрульні змушені були застосувати фізичну силу. Справу передали слідчим Шевченківського відділу поліції.

На вулиці Богдана Хмельницького, особа викрала з магазину шоколадні вироби. Адміністрація закладу написала відповідну заяву. Патрульні доставили громадянина до відділу поліції для встановлення особи та з’ясування всіх обставин справи.

На проспекті Чорновола, патрульні затримали двох підозрюваних у крадіжці з супермаркету. Осіб доставили до Шевченківського відділу поліції для з’ясування всіх обставин.

«Шановні львів’яни, якщо ви стали очевидцями крадіжки, не будьте байдужими, телефонуйте на «102», – закликає патрульна поліція.

Фото умовне

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