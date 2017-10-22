До Львова привезли поранених бійців. Волонтери просять небайдужих допомогти з речима

До військового госпіталю у Львові з Дніпра прибуває борт з 12 пораненими бійцями. Про це пише Tvoemisto.tv з посиланням на спільноту «Волонтерська сотня Львів».

Як повідомили волонтери, борт мав прилетіти у четвер, 20 жовтня, проте затримався через туман у Львові. Його очікували вчора, 21 жовтня, після обіду.

Львів’ян просять принести речі та продукти харчування:

труси (бажано боксерки)

капці

штани спортивні

спідня білизна

толстовки

светри на застібці

наплічники/похідні сумки

станки, засоби для та після гоління

вологі серветки (великі пачки)

туалетний папір

цукор

кава

Речі можна приносити за адресою: вулиця Личаківська, 26 (КПП із вул. Чехова). Години прийому: з 11:00 до 18:00 (окрім неділі).