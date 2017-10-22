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До Львова привезли поранених бійців. Волонтери просять небайдужих допомогти з речима

Соломія Григор'єва

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До військового госпіталю у Львові з Дніпра прибуває борт з 12 пораненими бійцями. Про це пише  Tvoemisto.tv з посиланням на спільноту «Волонтерська сотня Львів».

Як повідомили волонтери, борт мав прилетіти у четвер, 20 жовтня, проте затримався через туман у Львові. Його очікували вчора, 21 жовтня, після обіду.

Львів’ян просять принести речі та продукти харчування:

  • труси (бажано боксерки)
  • капці
  • штани спортивні
  • спідня білизна
  • толстовки
  • светри на застібці
  • наплічники/похідні сумки
  • станки, засоби для та після гоління
  • вологі серветки (великі пачки)
  • туалетний папір
  • цукор
  • кава

Речі можна приносити за адресою: вулиця Личаківська, 26 (КПП із вул. Чехова). Години прийому: з 11:00 до 18:00 (окрім неділі).

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