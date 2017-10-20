Цьогоріч поліція зафіксувала 88 тисяч випадків п'яного водіння

Із початку року поліція склала 88 тисяч протоколів на нетверезих водіїв. Судами розглянута лише половина таких справ. Щоб подолати аварійність на шляхах, Нацполіція планує реалізувати низку превентивних заходів, зокрема – і щодо контролю дотримання водіями швидкісного режиму руху на шляхах. Про це Голова Національної поліції Сергій Князєв повідомив сьогодні, 20 жовтня, передає Урядовий портал.

Сергій Князєв нагадав, що в Україні ліквідовано систему підрозділів Державтоінспекції. Натомість введено надання послуг безпеки дорожнього руху підрозділами патрульної поліції. Однак для того, аби відвернути трагедії, подібні до дорожньо-транспортної події у Харкові, потрібна робота не лише поліції, але й співпраця з місцевою владою.

«Потрібна спільна робота з місцевими адміністраціями, чітке розмежування смуг дорожнього руху, смуг для руху пішоходів, автоматична фото- та відеофіксація, а також можливість покарання правопорушників», – наголосив Сергій Князєв.

Глава Національної поліції зазначив, що з початку року стосовно нетверезих водіїв транспортних засобів складено 88 тисяч адміністративних протоколів за статтею 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення. З цієї кількості справ судами розглянута лише половина.

«А якщо подивитися кінцевий результат, тобто накладення та сплату штрафів – вони мізерні відносно того, скільки було виявлено правопорушень. Тобто це проблема загальна, і вона не замикається в поліцейській інфраструктурі. Нам немає чого приховувати, це потрібно знати всім», – підкреслив Сергій Князєв.

Голова Національної поліції України повідомив, що досить скоро відомство планує реалізовувати проекти і законодавчі акти щодо можливості контролю за рухом транспорту, зокрема – і щодо перевищення швидкості. Адже саме цей фактор є чи не основною причиною ДТП зі смертельними наслідками.

Згідно зі статистикою, у цьому році поліцейськими складено 88 тисяч адміністративних протоколів по ст. 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Цією статтею передбачено відповідальність за керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції.

Із загальної кількості складених адмінматеріалів судами розглянуто 44 тисячі справ. 70 відсотків рішень за розглянутими справами – стягнення адміністративних штрафів. Кількість оштрафованих водіїв – 31 тисяча осіб.

Загальна сума накладених штрафів становить 352 мільйони гривень, однак стягнуто з цієї суми лише 31 мільйон гривень. Це становить 8,7 відсотка від загального суми накладених штрафів.

Найвищий відсоток стягнення штрафів – у Хмельницькій області: 36,8 відсотка. Найменше штрафів стягнуто з правопорушників у Чернівецькій області – 0,4 відсотка.