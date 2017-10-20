Чао, Італія. Від сьогодні зі Львова можна полетіти в Мілан, з грудня – в Неаполь та Венецію

Сьогодні, 20 жовтня, у Львівському аеропорту о 16. 00 год. вперше приземлився літак італійської авіакомпанії Ernest Aіrlines, що здійснив рейс з Мілану (Бергамо). Власне цей рейс дав старт регулярним польотам цим напрямком з аеропорту «Львів», передає кореспондент Львівського порталу.

Незважаючи на густий туман, авіарейс з Мілану (Бергамо) запізнився лише на 10 хвилин. Літак за традицією привітали водяною аркою.

Італійська авіакомпанія Ernest позиціонує себе як лоукост та наголошує, що в основному працює для тих людей, які не є італійцями, але проживають в Італії у зв’язку із роботою.

«Більшість наших клієнтів – це люди, які родом з інших країн, але які живуть в Італії через те, що вони там працюють. Ми хочемо дати їм можливість повертатися додому за низькими цінами», – розповів директор з розвитку бізнесу авіакомпанії Шеді Ель Таннір.

Сьогодні рейс до Мілану виконується двічі на тиждень. Проте, за словами директора аеропорту Львів Тетяни Романовської, найближчими днями кількість рейсів зросте до трьох, а потім італійські літаки приземлятимуться у Львові ще частіше.

«Ще одна мрія львів’ян здійснилась: сьогодні ми таки відкрили рейс до Італії. Сьогодні на першому рейсі ми маємо 102 пасажири на приліт і 99 – на відліт. Це гарний знак, що з перших рейсів пасажири знають про цю компанію. Ми маємо великі надії на те, що з двох рейсів на тиждень перейдемо на 3-4-5 в тиждень. Я впевнена, що ця компанія у нас надовго. Ми маємо надію, що ця компанія може виконувати і інші напрямки в майбутньому, не тільки до Італії», – анонсувала директорка аеропорту.

Сьогодні літак, що приземлився у Львові, був заповнений приблизно на 70-80%. У італійського авіаперевізника зазначають: першим відкрили рейс на Мілан, бо там живе найбільша в Італії кількість українців.

Уже сьогодні українці можуть купувати квитки на 5 напрямків компанії Ernest: Мілан (Бергамо)-Львів, Неаполь-Львів, Венеція-Львів, Неаполь-Київ. Польоти до Неаполя та Венеції зі Львова стартують 8 грудня. До слова, сайт авіакомпанії доступний українською мовою.

Вартість польоту до Мілану (Берагмо) стартує від 49 євро.

Довідка:

Заснована у 2015 році, компанія Ernest Airlines була створена групою швейцарських та італійських інвесторів. Ernest Airlines отримала Сертифікат європейського авіаперевізника 11 квітня 2017 року та почала виконувати рейси з Італії 1 червня 2017 року на Аеробусі A319. Авіалінія придбала Аеробус A320 цього серпня та планує ввести в експлуатацію ще два Аеробуси A320 між груднем 2017 та квітнем 2018 року.

Ernest Airlines дозволяють пасажирам купувати до трьох місць багажу, – 15, 20 або 25 кілограмів кожне, від 8 Євро за одне місце.

Фото: Львівський портал