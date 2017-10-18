Wyborcza запустила у Вроцлаві україномовний додаток до газети

Сьогодні, 18 жовтня, польська загальнонаціональна газета Wyborcza вийшла з україномовним додатком у місті Вроцлав. Про це порталу inPoland повідомила керівник україномовного проекту в «Виборчій» Магдалена Ногай.

Перший її випуск буде містити 16 сторінок, і вона буде розповсюджуватись безкоштовно в місцях, які українці відвідують найчастіше – українська церква у Вроцлаві, інформаційний пункт, місцях де вони шукають працю.

То не буде перекладена на українську мову газета Wyborcza. Абсолютно ні. Це буде цілком інше видання призначене для українських читачів, де будуть новини, які написані для української аудиторії що мешкає у Вроцлаві, – розповідає Магдалена Ногай.

В першому номері читачі зможуть прочитати про проблеми легалізації перебування в Польщі, історію Олега, який приїхав у пошуках праці до Вроцлаву, і його враження від свого першого дня в новій країні. Також буде розміщена схема міського транспорту, інтерв’ю з головою фундації Ukraina, анонси найближчих подій та інформація про те, де можна порозважатися з дітьми.

Як говорить, пані Магдалена, на даний момент після виходу першого номера буде прийнято рішення про подальшу долю проекту, періодичність виходу номерів. Якщо буде попит на інформаційний продукт – з’являться наступні випуски.

Хочемо щоб українцям жилось у Вроцлаві краще, і таким чином стараємось їм спростити процес адаптації, – інформує керівник проекту.