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У Стрию затримали трьох грабіжників

Омелян Шевчук

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У Стрию поліцейські викрили трьох зловмисників, які відібрали мобільний телефон у неповнолітнього студента. Відкрито кримінальне провадження. Про це Львівському порталу повідомили у Відділі комунікації поліції у Львівській області.

За даними правоохоронців, у Стрийський відділ поліції 10 жовтня звернувся 16-річний студент одного із місцевих училищ. Юнак повідомив, що близько 16.00 в парку троє невідомих, погрожуючи ножем, відібрали у нього мобільний телефон.

Як встановили поліцейські, до вчинення злочину причетні троє місцевих мешканців віком 23, 26 та 37 років. Двом із них за рішенням суду вже обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Зловмисникам загрожує від семи до десяти років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Триває досудове розслідування.

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