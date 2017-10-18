У Львові без гарячої води три будинки

ЛМКП «Львівтеплоенерго» не подає гарячу воду до трьох будинків. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛМР.

Як повідомили у ЛМКП «Львівтеплоенерго», станом сьогодні на ранок гаряча вода подається до 1112 споживачів. Не подається гаряча вода до 3 будинків у Львові, які обслуговує ЛМКП «Львівтеплоенерго».

Гаряча вода не подається до 2 будинків у Шевченківському районі.

Будинки на вул. Очаківській, 5 і 7 не отримують гарячу воду через ремонт трубопроводу гарячого водопостачання. Завершити роботи і відновити подачу гарячої води планують сьогодні, 18 жовтня.

Також 1 будинок у Франківському районі на вул. Єфремова, 67 не отримує гарячу воду через ремонтні роботи в ІТП. Завершити роботи і відновити подачу гарячої води планують сьогодні, 18 жовтня.