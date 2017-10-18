ОСТАННІ НОВИНИ

У Львові без гарячої води три будинки

Омелян Шевчук

|

ЛМКП «Львівтеплоенерго» не подає гарячу воду до трьох будинків. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛМР.

Як повідомили у ЛМКП «Львівтеплоенерго», станом сьогодні на ранок гаряча вода подається до 1112 споживачів. Не подається гаряча вода до 3 будинків у Львові, які обслуговує ЛМКП «Львівтеплоенерго».

Гаряча вода не подається до 2 будинків у Шевченківському районі.

Будинки на вул. Очаківській, 5 і 7 не отримують гарячу воду через ремонт трубопроводу гарячого водопостачання. Завершити роботи і відновити подачу гарячої води планують сьогодні, 18 жовтня.

Також 1 будинок у Франківському районі на вул. Єфремова, 67 не отримує гарячу воду через ремонтні роботи в ІТП. Завершити роботи і відновити подачу гарячої води планують сьогодні, 18 жовтня.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Статті
Чи стануть АТОвці заручниками земельних аферистів?
Соломія ГОЛОВІНА
Чи стануть АТОвці заручниками земельних аферистів?

Земельна сфера нині настільки погрузла у корупції, що між ними фактично можна ставити знак «дорівнює». Втім нині цю ситу...

Місце щасливих ведмедів. На Львівщині офіційно відкрили притулок для бурих ведмедів «Домажир»
Катерина РОДАК
Місце щасливих ведмедів. На Львівщині офіційно відкрили притулок для бурих ведмедів «Домажир»

В Україні проживає близько 300 бурих ведмедів, на Львівщині їх є приблизно 40. А ще близько двох сотень ведмедів в Украї...

Небезпечний транспорт: у Львові більше 250 маршруток їздить нелегально
Олесь Тягай
Небезпечний транспорт: у Львові більше 250 маршруток їздить нелегально

Двох львівських перевізників, які обслуговують понад 20 міських маршрутів, суд позбавив права на перевезення пасажирів. ...

«АТБ» – під міжнародним контролем!
Микола ПРОНІН
«АТБ» – під міжнародним контролем!

Магазини «АТБ» переходять на новий рівень міжнародних стандартів контролю якості товарів. Сьогодні в нашій країні...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів