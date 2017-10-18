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Шістьох поліцейських на Львівщині притягнули до відповідальності через недбальство: від них у кайданках утік п'яний зловмисник

Дарина Смеречанська

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Шістьох працівників Миколаївського відділення Нацполіції Львівщини притягнуто до відповідальності за недбальство. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури Львівської області.

Нагадаємо, що інцидент трапився цьогоріч 3 серпня, коли до одного із відділень поліції було доставлено для складання протоколу 70-річного чоловіка, затриманого за вчинення адміністративного правопорушення.

Залишившись без нагляду поліцейських, чоловік у стані алкогольного сп’яніння, зміг безперешкодно покинути приміщення відділку та розгулювати у центрі Миколаєва із скованими кайданками руками.

Така поведінка працівників поліції була розцінена як службова недбалість, яка дискредитує правоохоронні органи та негативно впливає на авторитет та рівень довіри громадян.

Відтак, прокуратура скерувала на адресу Головного управління Нацполіції у Львівській області лист, за результатами розгляду якого, шістьох службовців притягнуто до дисциплінарної відповідальності.

 

 

 

 

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