На Львівщині поменшало податкових перевірок

На Львівщині зберігається тенденція до зменшення кількості податкових перевірок. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДФС України у Львівській області.

Підрозділами аудиту ГУ ДФС у Львівській області протягом січня-вересня 2017 року всього проведено 938 перевірок, що на 59 перевірок менше, ніж за відповідний період минулого року (у січні-вересні 2016 року проведено 997 перевірок).

З даних перевірок результати узгоджено по 846 перевірках, що на 63 перевірки менше, ніж за відповідний період минулого року (у січні-вересні 2016 року проведено 907 узгоджених перевірок). Крім цього, у січні-вересні 2017 року проведено 720 фактичних перевірок.

За результатами проведених перевірок у січні-вересні 2017 року до бюджету донараховано 200,5 млн грн, що на 118,4 млн грн більше, ніж у 2016 році.