Львів збирає фахівців індустрії гостинності зі всієї України

У Львові розпочався туристичний форум, який триватиме до 20 жовтня. Про це львівському порталу повідомили у прес-службі ЛМР.

«Туризм: Перезавантаження» – таку тему ми обрали цього року для нашого Форуму. Переосмислення того, що вже зроблено, і що потрібно робити в майбутньому для розвитку індустрії гостинності», – зазначають організатори Форуму.

У програмі передбачені три ключові сесії: Перша «Створюйте, просувайте креативно». Де обговорюватимемо туристичні продукти і як правильно їх доносити до цільової аудиторії. Під час другої сесії йтиметься про важливість спільної роботи, роль громад, асоціацій, альянсів у розвитку туризму та дестинацій. Під час третьої сесії та Форуму ТІЦ експерти та тренери поділяться з аудиторією своїм досвідом як бути клієнтоорієнтованими, адже для індустрії гостинності це пріоритетне завдання.

Як відомо, львівський туристичний форум відбувається другий рік поспіль.