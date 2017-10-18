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184 метри вулиці Рутковича вимостять плиткою за понад 5 мільйонів

Андрій Котенський

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У Галицькому районі розпочався капітальний ремонт вулицю Івана Рутковича (184 м – ред..), який планують завершити до кінця року. Вартість робіт становить 5 млн. 101 тис. грн. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛМР.

За словами Ігора Савки, начальника відділу комунального господарства Галицької РА, ремонт цієї вулиці – це один з найбільших об’єктів, які ремонтуватимуть цього року.

«Капітальний ремонт вулиці І. Рутковича – це одних з найбільших об’єктів, які ми ремонтуємо цього року у Галицькому районі. Вартість робіт становить 5 млн. 101 тис. грн. Роботи виконує підрядна організація ТзОВ «Захід-Пласт». За сприятливих погодних умов роботи плануємо завершити до кінця року», – розповів Ігор Савка.

Як відомо, на вулиці буде повністю замінено дорожнє покриття, відремонтовано тротуари та облаштовано газони. Замість асфальту дорогу планують вистелити плиткою ФЕМ. Довжина дороги 184 м.

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