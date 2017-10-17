У школи Львова закупляють 3D-принтери

Львівська міська рада закупить за 900 тисяч гривень 3D-принтери для шкіл міста. Відповідне оголошення розміщено на Prozorro, передає кореспондент Львівського порталу.

Згідно оголошення, мова йде про комп’ютерне обладнання – 3D -принтери для загальноосвітніх навчальних закладів. Замовником є управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради.

Аукціон на визначення переможця конкурсу відбудеться 2 листопада 2017 року.

Раніше у мерії Львова анонсували, що хочуть закупити декілька десятків 3D-принтерів, аби обладнати ними кабінети у школах.