У Львові проведуть безкоштовний курс бізнес-тренінгів: як зареєструватися

Усіх охочих у Львові започаткувати власну справу запрошують на безкоштовний курс тренінгів «Вчимося бізнесу». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Курс тренінгів «Вчимося бізнесу» реалізований за кошти Програми розвитку підприємництва у м. Львові на 2017-2019 рр. Тренінги «Вчимося бізнесу» будуть проходити з 31 жовтня до 14 листопада. Десять занять відбуватимуться щобудня з 10.00 до 13.00 год. у Львівській обласній універсальній науковій бібліотеці (відділ літератури іноземними мовами: вул. Мулярська, 2А, поверх 3, велика зала).

На тренінгах будуть розглядати:

Логістику започаткування підприємницької діяльності.

Організаційно-правові форми підприємницької діяльності.

Дослідження та аналіз ринку.

Ефективні комунікації, презентаційні навички, робота в команді.

Основи маркетингу.

Систему оподаткування та звітність.

Фінансове планування.

Громадсько-ділові відносини (паблік рілейшнз-PR).

Менеджмент.

Бізнес-план: структура та основні розділи.

Для участі потрібно зареєструватися. Реєстрація триває до 26 жовтня 2017 року, кількість місць обмежена.

Для детальнішої інформації: пл. Ринок, 1, каб. 429, тел. 297-57-64.