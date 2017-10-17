Працівниця «Львівспецкомунтрансу» вирішила добудувати квартиру на тротуарі?

У Львові на вулиці Довбуша мешканці однієї із квартир вирішили добудувати житло на тротуарі. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГО «Ідея Нації».

За даними активістів, інцидент трапився ще влітку цього року. Проте сусіди самобуду досі борються із бездіяльністю чиновників щодо цієї ситуації.

Як розповів керівник ГО «Ідея Нації» Остап Стахів, до них звернулась мешканка, яка проживає на вулиці Довбуша,18-А, яка повідомила, що власниками квартири N2 проводяться самовільні будівельні роботи з реконструкції бокового фасаду будинку шляхом прибудови, з метою розширення площі помешкання за рахунок тротуару.

«На прохання інших мешканців будинку 18-А, що на вул Довбуша до власників квартири показати дозвільні документи, вони відповіли, що будуть покращувати свої житлові умови на свій розсуд і документи їм не потрібні», – повідомив Остап Стахів.

Люди бідкаються, що, внаслідок цих робіт здійснюються значні зміни та спотворюється вигляд усього будинку, а також завдається шкода будинку.

«Незважаючи на наші численні звернення щодо демонтажу незаконно встановлених будівельних конструкцій, зокрема, відновлення стіни фасаду та тротуару до попереднього стану, жодних заходів у цій ситуації ДАБІ не вжила. Можливо, на це вплинув той факт, що власниця скандальної квартири є працівницею ЛКП «Львівспецкомунтранс», – вважають сусіди прибудови.

Як відомо, будинок на вулиці Довбуша, 18-А, розміщений в природоохоронній зоні регіонального ландшафтного парку «Знесіння», що також вимагає відповідних погоджень від різних інстанцій для проведення вищезазначених робіт.