На Львівщині шукають директорів для трьох профтехзакладів

Департамент освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації оголошує конкурс на заміщення вакантних посад директорів державних професійно-технічних навчальних закладів «Новороздільський професійний ліцей», «Новороздільський професійний ліцей будівництва та побуту» і «Миколаївський професійний ліцей». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

У конкурсі можуть брати участь громадяни України, які мають повну вищу освіту, педагогічний стаж роботи та не менше 3-ох років стажу роботи на керівних посадах у системі освіти або у галузі економіки, для якої здійснюється підготовка робітничих кадрів у даних професійно-технічних навчальних закладах.

Термін подачі заяв – місяць від дня опублікування оголошення про конкурс.

Перелік документів, які необхідно подати до конкурсної комісії:

– заява;

– автобіографія;

– копія паспорта;

– копія ідентифікаційного номера;

– копія трудової книжки;

– копія документа про освіту;

– особовий листок з обліку кадрів із вклеєною фотографією;

– заява про згоду на обробку персональних даних;

Документи приймають за адресою: 79008, м. Львів, вул. Просвіти, 4а.

Фото: ЛОДА