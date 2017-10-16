У Червонограді затримали 14-річного юнака, який викрав мопед

У Червонограді підліток заволодів чужим мопедом. Правоохоронці встановили особу зловмисника. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

В Червоноградський відділ поліції увечері 14 жовтня звернувся 18-річний житель міста Соснівка. Юнак повідомив, що невідома особа заволоділа його мопедом «Альфа», який він залишив біля магазину.

Поліцейські встановили, що до скоєння правопорушення причетний 14-річний мешканець Червонограда. Викрадений мопед у нього вилучено.

За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.289 Кримінального кодексу України (незаконне заволодіння транспортним засобом). Максимальне покарання, передбачене статтею, – позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років.

Розслідування триває.