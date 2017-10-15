На Львівщині горів автомобіль

Поблизу с. Тартак Кам’янка-Бузького району ледь не згорів автомобіль «Skoda Oktavia». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ ДСНС у Львівській області.
14 жовтня о 11:49 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в автомобілі «Skoda Oktavia» поблизу с. Тартак Кам’янка-Бузького району.
На місце події негайно було направлено пожежно-рятувальний підрозділ № 49 ДПРП сел. Добротвір .
Пожежу локалізували о 12:12 та ліквідували о 12:26. Вогнем знищено моторний відсік.
Причина займання встановлюється. Внаслідок події ніхто не постраждав.
Дарина Смеречанська