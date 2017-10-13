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В Україні набув чинності закон про мовні квоти на телебаченні

Юлія Шпак

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З 13 жовтня в Україні набуває чинності закон про мовні квоти на телебаченні, що зобов’язує загальнонаціональні канали не менш як 75% мовлення вести українською мовою, а на місцеві канали – не менше 60%, пише 24 канал.

Закон був опублікований в офіційному виданні парламенту «Голос України» 13 червня і вступив в силу, як було передбачено, через чотири місяці від дня оприлюднення.

Згідно із документом, передачі, фільми й новини, виконані українською мовою, мають становити не менше ніж 75% загальної тривалості передач і фільмів у кожному із проміжків часу між 7:00 і 18:00, а також між 18:00 і 22:00 годинами. Якщо телекомпанія веде мовлення у кількох областях, вона прирівнюється до загальнодержавної.

Прописано й умови роботи телекомпаній, які мовлять «мовами корінних народів України». Сумарний обсяг телемовлення державною мовою та мовами корінних народів має становити 75% ефіру, при чому щонайменше 30% мають бути державною мовою.

За порушення мовних квот телекомпанії загрожує штраф – 5% загальної суми ліцензійного збору.

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