Укрзалізниця не здатна забезпечити перевезення по Україні, - Міністр інфраструктури

У нас із «Укрзалізницею» біда. Вона не здатна забезпечити перевезення по Україні. Про це під час під час сьогоднішнього візиту на Львівщину повідомив Міністр інфраструктури Володимир Омелян, передає кореспондент Львівського порталу.

«Укрзалізниця» не здатна забезпечити перевезення по Україні. Це стосується не тільки постачання матеріалів для дорожніх робіт, а й експорту продукції українських компаній та транзиту українською територією», – повідомив Омелян.

За його словами, через це відбуваються постійні зриви планів, як державних так і приватних компаній.

«Це призводить до зменшення надходжень у бюджет, втрати робочих місць та конкурентності України на світовому ринку. Про цю ситуацію на минулому тижні було поінформовано Президента України Петра Порошенка. А також озвучено заходи, які необхідні для виходу із цієї ситуації», – сказав Володимир Омелян.

Нагадаємо, раніше Львівський портал повідомляв, що Укрзалізниця гальмує ремонт доріг на Львівщині.