ОСТАННІ НОВИНИ

Укрзалізниця не здатна забезпечити перевезення по Україні, - Міністр інфраструктури

Андрій Котенський

|

У нас із «Укрзалізницею» біда. Вона не здатна забезпечити перевезення по Україні. Про це під час під час сьогоднішнього візиту на Львівщину повідомив Міністр інфраструктури  Володимир Омелян, передає кореспондент Львівського порталу.

«Укрзалізниця» не здатна забезпечити перевезення по Україні. Це стосується не тільки постачання матеріалів для дорожніх робіт, а й експорту продукції українських компаній та транзиту українською територією», – повідомив Омелян.

За його словами, через це відбуваються постійні зриви планів, як державних так і приватних компаній.

«Це призводить до зменшення надходжень у бюджет, втрати робочих місць та конкурентності України на світовому ринку. Про цю ситуацію на минулому тижні було поінформовано Президента України Петра Порошенка. А також озвучено заходи, які необхідні для виходу із цієї ситуації», – сказав Володимир Омелян.

Нагадаємо, раніше Львівський портал повідомляв, що Укрзалізниця гальмує ремонт доріг на Львівщині.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Статті
Місце щасливих ведмедів. На Львівщині офіційно відкрили притулок для бурих ведмедів «Домажир»
Катерина РОДАК
Місце щасливих ведмедів. На Львівщині офіційно відкрили притулок для бурих ведмедів «Домажир»

В Україні проживає близько 300 бурих ведмедів, на Львівщині їх є приблизно 40. А ще близько двох сотень ведмедів в Украї...

Небезпечний транспорт: у Львові більше 250 маршруток їздить нелегально
Олесь Тягай
Небезпечний транспорт: у Львові більше 250 маршруток їздить нелегально

Двох львівських перевізників, які обслуговують понад 20 міських маршрутів, суд позбавив права на перевезення пасажирів. ...

«АТБ» – під міжнародним контролем!
Микола ПРОНІН
«АТБ» – під міжнародним контролем!

Магазини «АТБ» переходять на новий рівень міжнародних стандартів контролю якості товарів. Сьогодні в нашій країні...

Війна vs мирне життя: вони потребують допомоги!
Вероніка РОЙ
Війна vs мирне життя: вони потребують допомоги!

Чи не щодня з усіх можливих інформаційних майданчиків ми можемо побачити і почути історії Героїв, які захищали нашу краї...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів