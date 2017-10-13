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На Львівщині збудують два автобани

Андрій Котенський

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Невдовзі на Львівщині зведуть два автобани. Мова йде про автостраду Львів – Будапешт (Угорщина) та Львів – Дубно. Про це під час під час сьогоднішнього візиту на Львівщину повідомив Міністр інфраструктури  Володимир Омелян, передає кореспондент Львівського порталу.

«Маємо декілька гарних новин для Львова. Ми оголосили про початок роботи із будівництва нової магістралі, яка поєднає автостраду М03 в Угорщині із М06 в Україні. Це має бути повноцінний автобан, який дасть можливість добратися із Мукачево (Закарпаття) до Львова за дві години», – повідомив міністр.

Водночас він зазначив, що на Львівщині зведуть ще один автобан Львів – Дубно.

«Ми почали працювати зі світовим банком про будівництво повноцінного автобану між Львовом та Дубно. Бо зараз там вузька дорога ще й у ненайкращому стані. Це завдання короткотривалої перспективи на майбутні роки», – повідомив він.

«Сподіваюся, що ми зможемо завершити проектування наступного року, щоб приступити до роботи через рік», – уточнив високопосадовець.

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