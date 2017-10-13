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Молодику, що викрав з пасовиська козу, загрожує до п’яти років тюрми

Олександр Косик

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На Жидачівщині раніше судимий зловмисник причетний до крадіжки з пасовиська кози. За вчинене правопорушення йому загрожує до п’яти років позбавлення волі. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

В Жидачівське відділення поліції надійшла заява від 41-річної жительки одного із сіл району. Жінка повідомила про крадіжку з пасовиська її кози. Працівники поліції встановили, що до крадіжки тварини причетний раніше судимий 23-річний мешканець сусіднього села.

За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.2 ст.185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Максимальне покарання, передбачене статтею, – позбавлення волі на строк до п’яти років.

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