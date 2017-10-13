Чоловік почав трощити приймальню львівської дитячої лікарні та побив хірурга

В міській дитячій лікарні чоловік почав трощити приймальне відділення. Внаслідок таких дій чоловіка травмовані медсестра, яка була у покої, і хірург, який вибіг з сусіднього боксу на крик. Про Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

«В приймальний покій прийшли громадянин з жінкою і з дитиною. Їх в приймальному покої оглядав лікар, у дитини була блювота. Після огляду викликали хірурга, щоб ще він оглянув дитину. Але тут раптово цей громадянин вискочив у коридор і почав трощити реєстратуру приймального відділення, розбив скло. Скло поранило медсестру, яка сиділа, і на цей крик з сусіднього боксу вибіг хірург. Цей чоловік вдарив хірурга. Внаслідок цього сестра зі струсом мозку і глибокою раною чола госпіталізована, і також госпіталізований хірург, який внаслідок ударів чоловіка отримав перелом потиличної кістки і навколоорбітальну гематому та струс мозку легкого ступеня. Ми одразу викликали поліцію, яка оперативно спрацювала, і затримала цього чоловіка», – розповів головний лікар міської дитячої клінічної лікарні Дмитро Квіт.

Зі слів головного лікаря, після цього мама з дитиною одразу втекли з приймального відділення, не сказавши свого прізвища. Чоловік же сказав, що він був на емоціях, проте коли переглядали запис із відеокамери (а ці дії чоловіка тривали впродовж трьох хвилин), то було помітно, що чоловіка трусило.

Як додав Дмитро Квіт, за його 40 років роботи – це вперше, щоб батьки чи родичі так поводили себе в дитячій лікарні.